Elezioni provinciali, Russo e Bocchi (FdI): “Una lotta per bande all’interno del PD”

“Dalle cronache delle ultime settimane e dai rumors di queste ore, appare evidente ai cittadini della provincia, di cui sommessamente facciamo parte, che siano altri gli interessi che animano il dibattito in casa PD, in occasione delle prossime elezioni provinciali. Una lotta per bande il cui solco non potrà che acuirsi per le successiva competizione regionale”.

Esordiscono così i due rappresentanti di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi (capogruppo FDI in Consiglio comunale di Parma) e Gaetana Russo (Camera dei Deputati).

“In un contesto normale ci staremmo interrogando sulla visione del candidato presidente della Provincia, in merito ai temi di competenza dell’amministrazione, in un mondo ideale ascolteremmo idee e programmi per risolvere i problemi della viabilità, dei trasporti, dell’edilizia scolastica”.

“A Parma nel 2024 le elezioni del presidente della Provincia si sono invece tristemente trasformate nel prolungamento del congresso provinciale del PD, il terreno su cui si consumano vendette (vero sindaco Guerra?) spartizioni bulimiche di potere (vero presidente Massari?) e posizionamenti tattici e ponzio pilateschi di chi è in attesa delle elezioni regionali”.

“Questo squallido teatrino i cittadini della provincia di Parma non lo meritano, vorrebbero vedere risposte alle esigenze di un territorio dinamico, nonostante il PD – concludono Bocchi e Russo”.