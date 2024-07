Emilia Romagna, Ugolini: “Incontro con le forze politiche concreto, dialoghiamo su valori condivisi”

“L’incontro di ieri con i rappresentanti regionali delle forze che esprimono la maggioranza di governo nazionale è stato un momento molto concreto di confronto sui temi. Mi ha fatto piacere riscontrare l’interesse per la nostra proposta civica e la possibilità di dialogare sulla base di valori e idee condivise.

Si è generata un’importante convergenza sui temi più urgenti per il governo del nostro territorio. Ho esposto alcune delle priorità che vedo molto chiaramente. Innanzitutto l’idea di mettere centro la persona con nuove politiche di welfare che mirano alla cura dei più fragili e a chi deve ogni giorno prendersi cura di bambini, anziani, disabili. Ci siamo confrontati sulle politiche sanitarie, tema sul quale abbiamo concordato è necessario riformare le modalità di lavoro e programmazione perché nel nostro sistema sanitario ci sono ottimi professionisti che non sempre sono nelle migliori condizioni per operare. Abbiamo parlato anche di scuola e istruzione, il mio pane quotidiano da sempre, a partire dalla necessità di riattivare la filiera dell’istruzione e della formazione professionale iniziale bloccata dal 2003.

Abbiamo poi parlato di lavoro e imprenditoria, dove l’innovazione tecnologica e lo snellimento della burocrazia sono da mettere a terra immediatamente. Ci siamo confrontati anche sulle proposte per il sistema infrastrutturale, che significa tutela dell’ambiente, di cui la nostra regione ha estremo bisogno e che da troppi anni aspetta. Il dissesto idrogeologico e le sue conseguenze ce lo ricordano ogni giorno. Anche qui dobbiamo costruire una nuova visione complessiva, libera da ideologie. E, infine, la riforma dell’amministrazione pubblica, cruciale per il futuro della nostra regione, delle nostre aziende e dei nostri figli. Dobbiamo valorizzare chi si spende ogni giorno al servizio dell’altro nell’ottica di eseguire il proprio compito di “servitore civile” con dedizione e amore per la propria comunità. Voglio condividere con voi un ultimo pensiero, il dialogo di energie civiche con le forze che esprimono il governo del paese può essere un laboratorio interessante con un valore nazionale e sono felice di poter avviare questo confronto. Nei prossimi giorni abbiamo già previsto un nuovo incontro per portare avanti questo dialogo. Vi terrò aggiornati” lo dichiara la candidata civica Elena Ugolini.