Emilia-Romagna, ultima seduta dell’Assemblea Legislativa: il saluto della presidente Petitti

Il saluto della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna nel corso dell’ultima seduta della legislatura

Emilia-Romagna. Il saluto di Emma Petitti: “Un’Assemblea che ha investito su giovani e diritti”

“La seduta di oggi chiude l’XI legislatura e vorrei cogliere questa occasione per esprimere i miei ringraziamenti a tutti i collaboratori e le collaboratrici dell’Assemblea legislativa e delle strutture regionali che hanno supportato il nostro lavoro in questo viaggio lungo cinque anni. Come presidente ho potuto apprezzare particolarmente il loro impegno, professionalità e competenza”. Inizia così il saluto di commiato che Emma Petitti pronuncia in qualità presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

“Sono stati cinque anni difficili – sottolinea – caratterizzati da crisi profonde e inaspettate, rispetto alle quali la Regione Emilia-Romagna ha risposto con concretezza, ispirata dai valori del suo statuto: uguaglianza, legalità, partecipazione, memoria, innovazione, solidarietà tra generazioni”.

“Sono molte le collaborazioni e le sinergie – ricorda la presidente – che hanno rafforzato e arricchito il lavoro svolto nel corso di questa XI legislatura. Vorrei poi ricordare le iniziative portate avanti nell’ambito dei protocolli d’intesa sottoscritti con la Fondazione Nilde Iotti, l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, l’Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, gli istituti storici provinciali dell’Emilia-Romagna”.

“Abbiamo investito – puntualizza Petitti – sulle giovani generazioni e lavorato molto su diritti delle donne, storia, memoria e partecipazione attiva. Una cittadinanza sempre più attiva e responsabile è stato un obiettivo chiave di questa legislatura. La settimana della legalità e la giornata della partecipazione sono diventate ormai occasioni consolidate a livello regionale per promuovere questi valori. Per questo vorrei ringraziare l’Area partecipazione, legalità e relazioni istituzionali dell’Assemblea legislativa per il lavoro svolto. Non dimentichiamo poi che l’Assemblea è anche la ‘casa’ dei garanti. Vorrei quindi ringraziarli per il prezioso lavoro che stanno svolgendo: il difensore civico, la garante dei minori, il garante dei detenuti, la consigliera di parità, il Corecom, figure autonome alle quali i cittadini posso chiedere tutela nei rapporti con la pubblica amministrazione”.

“Ringrazio, inoltre, – aggiunge la presidente dell’Assemblea – la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative per il supporto datomi soprattutto nell’ambito del Coordinamento per le Pari opportunità e la rappresentanza di genere. Ringrazio tutti i rappresentanti delle istituzioni europee che hanno contribuito ai lavori delle annuali sessioni europee dell’Assemblea legislativa, segnale di concreta vicinanza e attenzione al nostro territorio e alle sue peculiarità. Colgo, poi, l’occasione per ringraziare Europe Direct Emilia-Romagna e la delegazione presso l’Unione europea a Bruxelles”.