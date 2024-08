Felino, 43enne ingannato online da finta agente di banca: denunciata la truffatrice

Conclusa dai Carabinieri di Sala Baganza un’articolata indagine a seguito della quale una 52enne, residente fuori regione, è stata denunciata alla Procura di Parma per truffa.

La vittima, un 43enne residente a Felino, si era messo alla ricerca su varie piattaforme online di un prestito vantaggioso, per far fronte a delle spese straordinarie di fine estate e, a quanto pareva, sembrava aver trovato il prestito che faceva per lui. Questa volta però, attirato da un tasso molto vantaggioso per il mercato attuale, a fare da specchietto per le allodole, dopo qualche tentennamento si è fatto convincere da una pseudo agente bancaria, ad effettuare un pagamento di circa euro 300 per le spese di gestione pratica, indispensabili per ottenere i soldi tanto desiderati.

E così è stato, l’acquirente, dopo avere ricevuto conferma che il pagamento era andato a buon fine, voleva avere notizie su tempistiche ed altro al riguardo. Dopo vari tentennamenti la vittima ha capito che qualcosa non andava e dopo diversi tentativi nei quali la sedicente bancaria non era nemmeno più raggiungibile telefonicamente, ha riposto ogni speranza e rassegnatosi all’evidenza, si è recato dai Carabinieri di Sala Baganza per sporgere formale denuncia.

I militari hanno immediatamente dato inizio alle indagini e, attraverso la minuziosa analisi della documentazione acquisita, hanno individuato quella che, al momento, è ritenuta la presunta autrice del reato.

Al termine dei riscontri la 52enne, nata e residente in provincia di Viterbo, già gravata da segnalazioni di polizia per reati compiuti con lo stesso modus operandi, sulla base degli elementi raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stata denunciata all’AG perché ritenuta responsabile del reato di truffa.

Si coglie l’occasione per avvertire gli internauti, cui sempre più spesso vengono proposte offerte commerciali, all’apparenza convenienti, spesso e volentieri impossibili. Sicuramente utile la consultazione delle raccomandazioni riportate nella pagina dedicata alla problematica raggiungibile dal link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe, costantemente aggiornato, in cui vengono indicate le tecniche più frequentemente utilizzate per evitare di cadere in raggiri.

I presidi dell’Arma dei Carabinieri, presenti capillarmente sul territorio, anche attraverso specifici incontri, organizzati in sinergia con le Amministrazioni locali e associazioni varie, finalizzati a sensibilizzare e tutelare le fasce deboli, sono a disposizione di chiunque abbia necessità di chiedere consigli, informazioni ed altro non solo sulla tematica legata alle truffe on line.

