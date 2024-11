Felino, sorpreso con un manganello da 50 centimetri in auto: 18enne denunciato

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno intensificato l’attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere i reati in genere ponendo particolare attenzione a quelle zone isolate che vedono meno frequentemente l’insorgere di problematiche legate alla sicurezza.

In una località decentrata di Felino, durante il servizio di perlustrazione svolto in orario notturno a tutela di un quartiere residenziale, i Carabinieri hanno notato un’auto in sosta con un gruppo di ragazzi vicino e che, viste le “luci blu” che si avvicinavano, hanno assunto un atteggiamento sospetto.

Decisi ad approfondire il controllo, i Carabinieri hanno identificato i presenti e messo sotto la lente d’ingrandimento l’auto di proprietà di uno dei giovani del gruppo che, aveva iniziato a manifestare agitazione ed insofferenza.

L’immediata perquisizione effettuata all’interno del veicolo ha permesso di rinvenire, nei sedili posteriori, un manganello in gomma rigida della lunghezza di 50 cm.

L’uomo che ha dichiarato di esserne il proprietario non ha fornito alcun giustificato motivo circa il porto e il possesso dello stesso che è assolutamente vietato in quanto considerato strumento atto ad offendere. Il manganello è stato sequestrato ed il 18enne straniero, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma