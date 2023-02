Fiab Parma e Campagna Amica insieme per promuovere territorio, turismo sotenibile e mobilità su due ruote

Grazie all’accordo nazionale tra Fondazione Campagna Amica e Fiab, nata per promuovere il territorio in un’ottica di turismo sostenibile e mobilità in bicicletta, si è realizzata la sinergia a livello locale con l’individuazione di una rosa di aziende agricole del territorio, che saranno raggiunte in bicicletta, corrispondenti ad altrettante eccellenze agroalimentari che per voce degli stessi imprenditori agricoli saranno raccontate agli ospiti in fattoria.

Lo comunicano Coldiretti e FIAB-PARMA Bicinsieme-APS, nel ricordare la vasta gamma dei temi che saranno trattati: dalla biodiversità della pecora cornigliese o del pomodoro riccio di Parma, ad esempi di agricoltura multifunzionale per la coltivazione e la vendita diretta di verdure di stagione o l’allevamento per la produzione di formaggi caprini, di Parmigiano Reggiano e miele, spostandosi dalla Bassa all’Alto Appennino.

L’obiettivo è promuovere comportamenti più sostenibili sotto il profilo ambientale, dai trasporti alla tavola, imparando a conoscere le produzioni locali, a km zero, di stagione che non devono percorrere lunghe distanze prima di arrivare nel piatto e fare esperienza di diverse tipologie di aziende agricole, da quelle più tradizionali a quelle multifunzionali come gli agriturismi e le fattorie didattiche.

Il calendario completo degli appuntamenti, pensati per gli amanti delle due ruote, dell’ambiente e del buon cibo, sarà presentato, alla presenza degli imprenditori agricoli coinvolti, sabato mattina 25 Febbraio alle ore 10,00 al Mercato di Campagna Amica di Barriera Repubblica, in Largo Calamandrei a Parma, dove continua la raccolta firme per dire no al cibo sintetico.

E’ prevista – sottolinea Coldiretti – una degustazione di un piatto realizzato secondo una ricetta tipica della tradizione contadina locale per i soci di Fiab Parma Bicinsieme e per gli abituali clienti del Mercato.

Per conoscere nel dettaglio il programma delle attività è possibile consultare il sito di Coldiretti Parma(parma.coldiretti.it) e il sito di Fiab Parma (www.fiabparma.it).