Fondazione Cariparma: Antonio Lunardini è il nuovo Direttore Generale, Donatella Aimi Vice Direttrice

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariparma ha proceduto a nominare Antonio Lunardini nuovo Direttore Generale. Lunardini, sarà affiancato nello svolgimento dei suoi compiti da Donatella Aimi, in qualità di Vice-Direttrice Generale.

Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma, esprime soddisfazione per le nomine: “Condivido tali scelte con gli Organi, che ringrazio per il costante supporto e impegno. La grande professionalità e l’elevata motivazione che caratterizza il nuovo Direttore Generale, che ha una profonda conoscenza di Fondazione Cariparma e del percorso di crescita che l’ha contraddistinta in tutti questi anni, contribuiranno a dare un ulteriore impulso alla nostra realtà ed alla comunità tutta. La figura di Donatella Aimi, già responsabile dell’Area Attività Erogativa di Fondazione Cariparma, quale Vice-Direttrice, esprime la nostra attenzione alla conoscenza del territorio e alle sue molteplici istanze. Siamo convinti che questa scelta interna sia un riconoscimento dell’ottimo lavoro di tutta la struttura.”

“Con orgoglio e forte senso di appartenenza ho accettato di assumere il ruolo di Direttore Generale – ha dichiarato Antonio Lunardini – un incarico di grande responsabilità che affronterò con l’impegno e spirito di servizio che da sempre ho cercato di infondere nel mio lavoro. L’esperienza maturata all’interno di Fondazione Cariparma mi dà la consapevolezza di operare in un gruppo coeso e capace. Sono felice di condividere questo importante percorso con la collega Aimi e sono altresì estremamente grato alla Governance per la fiducia accordatami.”

“Ringrazio il Consiglio per la stima dimostrata nei miei confronti – ha concluso Donatella Aimi – ci attendono importanti sfide e sono pronta ad affiancare Antonio Lunardini nell’affrontarle. Viviamo in un’epoca difficile, di speranza per la ripartenza post-pandemica ma anche di forte incertezza per la preoccupante situazione internazionale che stiamo attraversando e Fondazione Cariparma saprà interpretare al meglio questa contingenza, per dare risposte concrete e tempestive alla nostra comunità.”

Profilo di Antonio Lunardini.

Parmigiano classe 1974, dopo la maturità scientifica, ha conseguito all’Università di Parma la laurea in Giurisprudenza; a seguire l’esperienza lavorativa ed amministrativa al Consorzio di Solidarietà Sociale. Dal 2006 è in Fondazione Cariparma prima come responsabile di progetti propri e di rete con altre Fondazioni di origine bancaria, poi, dal 2009, come responsabile dell’Ufficio Segreteria Legale.

Su incarico della Fondazione Cariparma, ha svolto attività di affiancamento alla nascita ed allo sviluppo di MUNUS Fondazione di Comunità di Parma e ha fatto parte di Commissioni e gruppi di lavoro in Acri (l’associazione di sistema che riunisce le fondazioni di origine bancaria). È stato membro di CdA di importanti realtà della cooperazione sociale del territorio.

Profilo di Donatella Aimi.

Nata a Parma nel 1966, Donatella Aimi consegue la laurea in Materie Letterarie all’Università di Parma e, dopo un’esperienza al Ce.I.S. Roma – sede di Parma, nel 1998 entra in Fondazione Cariparma dove è attualmente Responsabile dell’Area Attività Erogativa. Ha fatto parte dell’Organismo Direttivo della Commissione Regionale per la Progettazione Sociale Regione Emilia-Romagna.