Fornovo, rubano la borsetta a una 77enne: denunciata coppia di sudamericani

I Carabinieri di Fornovo Taro hanno condotto un’attività d’indagine che ha consentito di individuare due persone responsabili del furto con destrezza di una borsetta a una 77enne del luogo, mentre faceva la spesa in un supermercato della zona.

La signora era appena uscita dall’esercizio commerciale e si stava accingendo a sistemare le buste con gli acquisti all’interno del bagagliaio, lasciando momentaneamente appoggiata sul sedile del passeggero la sua borsa, contenente il portafoglio.

I malviventi, approfittando della situazione, mentre la vittima era impegnata a sistemare la spesa, hanno preso la borsetta fuggendo prima che la signora si accorgesse del fatto.

I militari, acquisita la denuncia, immediatamente hanno visionato le immagini delle telecamere presenti nel parcheggio, che avevano immortalato tutta la scena e anche la targa dell’auto utilizzata dai ladri per fuggire. Auto che poi è risultata essere stata noleggiata.

Attraverso alcuni accertamenti alle banche dati dell’Arma e con la comparazione delle immagini attraverso un sistema di riconoscimento facciale, i Carabinieri di Fornovo hanno individuato i due presunti autori.

Si tratta di un uomo e di una donna sudamericani, con numerosi precedenti per reati compiuti con il medesimo modus operandi, per i quali al momento vale il principio di presunzione di innocenza e che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.