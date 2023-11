Furto da 30mila euro in un magazzino di logistica in città: denunciati due 27enni

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà due 27enni per il reato di furto.

I fatti risalgono ad un paio di mesi fa quando si è presentato presso la caserma di Strada Delle Fonderie, il responsabile di una azienda leader nel settore della logistica avente sede a Parma.

Il responsabile denunciava che negli ultimi mesi aveva riscontrato da uno dei magazzini della ditta numerosi ammanchi di merce in particolare, tonno e caffè, per un valore di circa 30.000 euro, che secondo la sua ricostruzione erano avvenuti durante il fine settimana quando il personale presente in ditta era estremamente ridotto.

A seguito della denuncia sono state avviate le indagini, i Carabinieri hanno verificato quanto riferito in denuncia ed evidenziando tutti gli elementi che via via emergevano, hanno individuato quattro date nelle quali potevano essere avvenuti i furti.

A questo punto sono state analizzate le riprese video dei periodi di interesse ed individuati due soggetti, presenti in tutte e quattro le situazioni esaminate.

Con un ulteriore sforzo investigativo i Carabinieri hanno dato un nome e cognome ai due soggetti che avevano avuto rapporti a vario titolo con la ditta.

Acquisiti tutti gli elementi probatori, effettuati i necessari e doverosi riscontri, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. parmigiana due 27enni, di cui uno di origine italiana, l’altro di origini moldave, perché ritenuti responsabili, del reato di furto.

