Genoa-Parma 1-2. D’Aversa: “Abbiamo dato tutto”

Genoa-Parma 1-2

Marcatori: 10’ pt e 2’ st Gervinho (P); 5’ st Shomurodov (G).



Assist: 10’ pt e 2’ st Kucka (P).

GENOA (3-5-2): Paleari; Bani (44’ st Destro), Zapata, Goldaniga; Ghiglione (37’ Parigini), Lerager (24’ st Zajc), Badelj (37’ st Pjaca), Sturaro, Pellegrini; Scamacca, Shomurodov (24’ st Pandev). All. Maran.



PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi (29’ st Iacoponi), Bruno Alves, Osorio, Gagliolo (19’ pt Laurini); Kucka, Scozzarella (18’ st Hernani), Kurtic; Karamoh (29’ st Grassi), Gervinho; Cornelius. All. Liverani.

Arbitro: M. Mariani di Aprilia. Var: L. Pairetto di Nichelino.



Ammoniti: 13’ st Busi (P), 14’ st Maran (all. G), 22’ st Karamoah (P), 31’ st Badelj (G), 39’ st Bani (G)

____

“La vittoria mancava tantissimo, credo che sia un grandissimo premio e anche un traguardo per i ragazzi. Per me è stato ancora più importante come è arrivata: una prestazione di qualità, intensità, sacrificio, voglia di giocare. Credo che la squadra sia stata in campo molto bene, ha creato, ha giocato, sofferto, concesso poco, nel primo tempo potevamo finire con un vantaggio più ampio. Grandissimi meriti vanno ai giocatori, la vittoria è un modo per loro per vivere sereni, ma ancora più arrabbiati e vogliosi di alzare sempre di più l’asticella. Mi tengo molto stretta la prestazione, vorrei fosse l’inizio di un cammino”.