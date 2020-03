Guernelli (M5S): “Queste morti per Coronavirus non saranno stati vane se usciremo da questa tragedia con uno spirito di Comunità più forte”

Nelle prime 3 settimane di marzo Colorno ha registrato 15 decessi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

4 contro 19.

Stando ai dati pubblicati dalla Gazzetta di Parma, Colorno registra, invece, tre decessi a causa del Corona virus.

Nei prossimi mesi sicuramente questi dati verranno analizzati in maniera più dettagliata da esperti di statistica ed epidemiologia. Ma pare evidente che anche il nostro paese paga un suo tributo di vite, in queste giornate tragiche. Un tributo che potrebbe essere sottostimato rispetto ai dati ufficiali.

Quello che è certo è che oggi Colorno piange i suoi morti e tutto il paese si stringe, purtroppo solo virtualmente, intorno a tutte le persone che hanno perso i propri cari… ma queste morti non saranno state vane se Colorno uscirà da questa tragedia con uno spirito di comunità più forte.

I miei complimenti ai commercianti di Colorno che effettuano le consegne a domicilio; negozianti cui dico di non avere remora nel chiedere collaborazione al comune.

Fantastici i volontari della Protezione Civile che effettuano la consegna casa per casa dei medicinali e dei pacchi alimentari.

Infine un pensiero speciale agli operatori sanitari e socio sanitari che continuano la propria preziosa attività, in condizioni non facili, in tre realtà importanti del nostro paese: Casa della Salute, San Mauro Abate e Primo Maggio: in questo momento la loro opera è veramente a vantaggio di tutta la popolazione. Non finiremo mai di ringraziarli.

Tutto questo è #orgogliocolornese.

Simone Guernelli, consigliere comunale di Colorno (M5S)