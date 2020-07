I Corvi live alla quinta puntata dello Street Talk di Andrea Villani

Registrata anche la quinta puntata de Lo Street Talk di Andrea Villani, un’estate a Salsomaggiore (XIII stagione) con l’attrice Gloria Anselmi, l’artista visiva e concettuale Monica Silva e il critico musicale Pierangelo Pettenati.

Il palco è stato letteralmente infiammato dagli straordinari Corvi.

Consueto collegamento con LeFonti.TV per le “Pillole economiche” del direttore Manuela Donghi. La puntata sarà ora grafocata e montata da Cinemania Studios Production e a breve messa in onda in tutta Italia su 18 emittenti tre le quali 12 TVParma.

La prossima puntata avrà come ospiti il direttore di Pop Economy Francesco Specchia, l’ingegnere civile Tiziana Benassi e la poetessa Paola Silvia Dolci. Suoneranno i Journey To Gemini e il Sipario d’autore sarà riservato al musicista Felix Rovitto.