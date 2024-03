I fontanili di Beneceto e San Prospero, un tesoro da tutelare

Alle porte di Parma esistono ancora luoghi in cui si è mantenuta, quasi per miracolo, una naturalità autentica in cui frammenti di antica campagna padana si fondono con manufatti storici e con una particolare ricchezza di biodiversità.

Sono i fontanili della zona di Beneceto e San Prospero, risorgive di acqua dolce di origine naturale, con una temperatura costante sia d’inverno che d’estate.

A due passi dal traffico urbano resistono questi ormai rari lembi di natura e paesaggio rurale con sorgenti, siepi, filari di piante secolari che talvolta conducono a una villa storica o a una torre, creando habitat per piante e animali di particolare importanza naturalistica e offrendo bellezza, ombra, acqua per l’irrigazione, condizioni di controllo biologico. Sono i “servizi ecosistemici” che la natura rispettata ci regala.

Nell’area è ancora presente il tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris), specie protetta, ormai rarissimo in pianura.

Si tratta però di ambienti fragili, soggetti a forti pressioni antropiche che nel tempo ne hanno drasticamente ridotta l’estensione e la qualità. Per questo il Consiglio Comunale di Parma ha recentemente votato a maggioranza l’impegno a tutelarli con l’istituzione di un’area di riequilibrio ecologico che permetterebbe di creare un parco rurale di cui tutti i cittadini potrebbero godere, valorizzando al contempo l’aspetto sociale e produttivo che caratterizza l’area.

Le associazioni ambientaliste, i residenti, gli agricoltori e in generale tutti i cittadini guardano con interesse all’iter del processo di istituzione dell’area di riequilibrio ecologico che dovrà seguire una serie di passaggi autorizzativi a vari livelli, auspicando che si arrivi a concretizzare la tutela il più rapidamente possibile.

Si tratta di non perdere, nell’attesa della conclusione non breve dell’iter burocratico, un patrimonio prezioso di tutta la collettività.

Le fotografie, scattate nella zona dei fontanili di Beneceto – San Prospero sono liberamente concesse da Fruttorti e L. Pinardi.



ADA ODV associazione donne ambientaliste, ENPA Parma, FIAB Parma, Fruttorti Parma, Legambiente Parma,LIPU Parma, Manifattura Urbana, MercaTiAmo, Parma Etica, Parma Sostenibile, Sodales odv Parma, SPSN Società Parmense di Scienze Naturali, WWF Parma.