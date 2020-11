I mercati di Campagna Amica sono aperti per poter fare spesa nel rispetto delle disposizioni anti covid

I Mercati di Campagna Amica presenti in città e in provincia restano operativi e regolarmente aperti in piena sicurezza, nel rispetto delle disposizioni anti covid previste dall’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dei piani adottati dai singoli Comuni.

Lo rende noto Coldiretti Parma nel ricordare ai cittadini consumatori, frequentatori dei mercati, l’obbligo di indossare le mascherine e di rispettare il distanziamento.

La campagna – evidenzia Coldiretti – non si è mai fermata e prosegue nonostante le difficoltà, nel suo impegno di produrre cibo sano e di qualità da mettere sulle nostre tavole. Gli spazi all’aperto dei mercati Campagna Amica sono uno dei luoghi più sicuri per fare la spesa e privilegiare le produzioni del territorio.

Mercati Campagna Amica della provincia di Parma operativi in sicurezza:

• Parma (L.go Calamandrei, Barriera Repubblica) sabato mattina

• Collecchio (Piazza Europa) martedì mattina

• San Polo di Torrile (Str. Provinciale per Parma) giovedì mattina

• Sala Baganza (Piazza Gramsci) giovedì mattina

• Monticelli Terme (Piazza Fornia) venerdì mattina

• Fidenza (Piazza Grandi) venerdì mattina