I Tugo e gli Amalthea in concerto al Circolo Arci Colombofili

Grazie al progetto Suner, il project festival targato Arci dedicato alle band emergenti dell’Emilia Romagna, sabato 26 settembre dalle ore 21:30 al circolo Arci Colombofili di Parma si svolgerà il concerto della band parmigiana TUGO per festeggiare il release del loro primo EP “Giorni”.

Tramite “Suner” l’Associazione Arci Emilia-Romagna, con il contributo della Regione Emilia Romagna, sta promuovendo la musica dal vivo quale strumento di arricchimento e aggregazione sociale lungo tutto l’asse che da Piacenza arriva fino a Rimini. Il progetto “Suner” ha infatti vinto il bando regionale nell’ambito della legge sullo sviluppo del settore musicale (L.R. 2/2018) e così ha consolidato un circuito di oltre 36 circoli Arci per la produzione e la fruizione della musica contemporanea originale dal vivo per consentire agli artisti della regione di suonare, o meglio “suner”, crescere, formarsi, mettersi alla prova, salire su un palco, entrare in un circuito, produrre un disco, realizzare un video-clip.

Per la zona di Parma è stato selezionato dall’Arci il gruppo TUGO: Francesco Mazzini (drums), Andrea Rossi (bass & vocals) e Andrea Mordonini (guitar & vocals). La band, nata a Parma nel 2018, si ispira liberamente al paesino più alto, nonché all’omonima area di servizio, di quel fazzoletto di terra magico che è il passo della Cisa. Un’ultima salita prima della discesa, l’ultima boccata di nebbia prima del sole caldo del mare, la transizione perfetta tra due mondi vicini e lontani; Tugo rappresenta l’idea di un viaggio musicale intrapreso con mezzi differenti ma dagli stessi passeggeri di sempre.

Prima di loro si esibiranno sul palco i giovani AMALTHEA: Irene, accompagnata dalla sua band suonerà live i pezzi che andranno presto a dar vita a “Libra” il loro primo 7 pollici.

Nel rispetto delle attuali normative contro la diffusione del Covid-19, l’ingresso sarà contingentato con POSTI A SEDERE LIMITATI conformi alle disposizioni vigenti in merito al distanziamento interpersonale.

► Ingresso libero e gratuito riservato soci Arci

► Apertura Circolo ore 20:30

► Inizio spettacoli ore 21:30

► Per prenotazioni e informazioni: 348-2467211