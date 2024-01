I Vangeli apocrifi raccontano un Ponzio Pilato innocente, martire, santo. Apostolo della resurrezione come Maria Maddalena (di Andrea Marsiletti)

TeoDaily – Pochi personaggi nella storia sono stati tanto controversi come Ponzio Pilato, il governatore romano della Giudea che condannò a morte Gesù.

E’ l’unico uomo che ha avuto il privilegio di essere citato per nome e cognome nel “Credo” cattolico, la sintesi teologia più santa e definitiva (“Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato“).

I Vangeli canonici dipingono Pilato con sfaccettature diverse, anche marcate, ma alla fine emerge una figura nella sostanza omogenea, ovvero colui che provò a salvare Gesù e lo fece crocifiggere pur consapevole della sua innocenza.

In Marco appare un Pilato politico opportunista che volle compiacere i giudei (“Pilato, volendo soddisfare la folla, consegnò Gesù perchè fosse crocifisso”); in Matteo è ritratto più come un pusillanime, con la scena proverbiale in cui lui si lava le mani dicendo “Io sono innocente del sangue di questo giusto; pensateci voi”; in Luca Pilato scagiona Gesù (“Non trovo nessuna colpa in quest’uomo“) e si spinge a dichiarare che “dopo averlo castigato lo libererò“; in Giovanni Pilato è affascinato dalle risposte di Gesù e con il Messia imposta un dialogo filosofico (“Pilato gli disse: Che cos’è verità?”).

Ma è nei Vangeli apocrifi che Pilato viene innalzato, tanto in basso quanto in alto.

Di sicuro Pilato emerge come uomo immacolato nel Vangelo Apocrifo del IV secolo attribuito a Gamaliele, un rabbino ebreo del I secolo che difese Paolo nel Sinedrio e venne accusato di simpatizzare per i cristiani. Gamaliele scrisse che “Pilato e sua moglie amavano Gesù come se stessi. Egli lo aveva fatto flagellare, per compiacere i cattivi ebrei, e perché il loro cuore si disponesse più favorevolmente e lo lasciassero andare senza condannarlo a morte. Anche se Pilato avesse saputo che avrebbero appeso alla croce lui con la moglie e i figli qualora non lo avesse consegnato a loro e non lo avesse dato a morte, mai avrebbe teso la mano contro di lui.“

Pilato amava a tal punto Gesù da essere disposto a morire per lui. Un martire.

Ad attestare l’innocenza di Pilato compare un testimonial d’eccezione, la Vergine Maria, che schiera Pilato dalla parte di Gesù e dice: “Il corpo di mio figlio lo hanno forse preso gli ebrei che odiavano sia lui sia il governatore”.

Il Vangelo di Gamaliele si spinge oltre e descrive l’apparizione del Risorto in sogno a Pilato: “Lo vidi affianco a me! Il suo splendore superava quello del sole e tutta la città ne era illuminata, ad eccezione della sinagoga degli Ebrei. Mi disse: ‘Convertiti a me ed io ti perdonerò. Diventa assertore della mia risurrezione e vai alla mia tomba e lì vedrai grandi miracoli: i paralitici camminare, i ciechi vedere e i morti risorgere‘.”

Gesù chiede a Pilato di “diventare assertore della mia risurrezione”, un testimone e annunciatore della resurrezione, come aveva chiesto a Maria Maddalena nei canonici.

Pilato obbedisce e si reca sulla sua tomba vuota, dove avvengono i miracoli predetti da Gesù. Un capitano romano riacquista la vista toccando le bende mortuarie del Risorto. Risorge anche uno dei ladroni crocifissi di fianco a Gesù (“il morto venne fuori dalla tomba e si gettò ai piedi del governatore“) che fa da intermediario tra Cristo e Pilato: “Gesù mi parlò e disse: ‘Dì al mio amico Pilato che difenda la mia risurrezione”.”

Pilato assurge al ruolo di amico e apostolo di Gesù.

Nel testo apocrifo “Paradosi di Pilato”, facete parte del “Ciclo di Pilato”, il governatore viene martirizzato. L’imperatore romano vuole punire colui che condannò a morte Gesù. Lui si difende: “Signore, non mi confondere con questi miserabili Ebrei“. I romani tagliano la testa a Pilato. Allora un angelo scende dal cielo, prede la testa di Pilato e la portò in cielo. Una sorta di ascensione di Pilato.

Va da sè che si è arrivati alla canonizzazione di Pilato: la chiesa ortodossa etiope venera Pilato come santo.

Perchè tanti vangeli apocrifi vogliono scagionare i romani dalla responsabilità di aver ucciso Gesù?

Per vari motivi, tra cui quello di non accusare di deicidio i romani che i cristiani volevano evangelizzare. A maggior ragione dopo la decisione dell’imperatore Costantino di convertirsi al cristianesimo e poi quella di fare della religione cristiana la religione di Stato dell’Impero.

Quelli che hanno ucciso Dio sono stati quindi ebrei, non i romani, men che meno Pilato. Un giudizio che comunque emerge già nei Vangeli canonici.

Si diffusero testi e vangeli ferocemente antiebraici.

Fu l’inizio dell’antisemitismo.

Andrea Marsiletti

REPORTAGE TERRA SANTA