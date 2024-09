Il candidato alla Regione Michele de Pascale al Circolo Arci Post-Colombofili

Continua il programma di incontri pubblici “Creare salute: insieme per una sanità pubblica equa e solidale” promossi da Michele de Pascale, candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, in tutto il territorio regionale con l’obiettivo di sviluppare un confronto e un dibattito con il coinvolgimento di medici, infermieri, operatori sanitari, singoli cittadini e associazioni di pazienti, per raccogliere, accrescere e diffondere il sapere del sistema sanitario emiliano-romagnolo.

Il prossimo evento si svolgerà questa sera a Parma, alle 18.30, presso il Circolo Arci Post – Colombofili, Strada dei Mercati 15/d.

Punto di partenza del dibattito sarà costituito dal documento contenente dieci proposte concrete e dettagliate che si prefiggono di promuovere la salute e la sanità pubblica e universalistica e di migliorare e innovare il sistema sanitario regionale e l’accesso alle cure, partendo dal presupposto fondamentale che la salute delle persone rappresenta la prima ricchezza, per loro stesse e per le comunità di cui sono parte.