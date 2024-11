Il Genoa espugna il Tardini: 0-1

IL TABELLINO – Parma-Genoa 0-1

MARCATORI: 80′ Pinamonti (G)

PARMA: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita (dal 46′ Almqvist), Bernabé (dal 16′ Haj Mohamed, dal 46′ Estevez); Man, Sohm, Mihaila (dall’83’ Benedyczak); Bonny (dal 64′ Charpentier). All. Pecchia.

GENOA: Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli (dal 74′ Sabelli), Thorsby, Badelj (dall’86’ Masini), Frendrup, Martin (dal 74′ Ahanor); Ekhator (dall’86’ Balotelli), Pinamonti. All. Gilardino.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

AMMONITI: 27′ Leali (G), 37′ Keita (P), 41′ Haj Mohamed (P), 54′ Zanoli (G), 60′ Ekhator (G), 82′ Vasquez (G), 90’+1′ Balotelli (G)



LA PARTITA – Dopo la bella prova a Torino contro la Juventus, il Parma cade in casa contro il Genoa, al termine di una partita poco brillante.

Prima frazione di gara equilibrata fin dai primi minuti.

Al 3′ Man calcia da fuori area: deviazione di un difensore e palla sul fondo. Valeri batte il corner: contrastato, Sohm di testa non centra la porta.

Al 23′ scambio tra Bonny e Haj Mohamed ma il diagonale di quest’ultimo in area termina fuori.

Al 27′ Sohm serve Man, Vogliacco lo anticipa e allunga il pallone al portiere: Leali, spiazzato dal retropassaggio, tocca la palla con le mani. Ammonizione per lui e punizione a due in area: Mihaila tira forte ma a lato.

Sul finire del primo tempo il Genoa si fa pericoloso: in particolare, al 44′ cross basso di Thorsby su passaggio di Ekhator, ma Delprato interviene e devia in corner. Ripresa di più chiara marca genoana con due gol annullati e un palo al 59′ di Pinamonti, a cui segue un tiro a botta sicura di Badelj intercettato da Delprato.

All’80 la rete del Grifone: diagonale di Ekhator, Suzuki respinge la palla che finisce sui piedi Pinamonti: piatto e rete, che decide la gara. Parma generoso ma impreciso negli ultimi minuti. E arriva così la terza sconfitta interna.

IL MIGLIORE GIALLOBLÙ IN CAMPO – Difficile trovare un’individualità di spicco in questa serata difficile.

Incoraggiante il rientro di Benedyczak, per quanto soltanto per pochi minuti nel finale (da segnalare anche il rientro di Estevez nella ripresa).

Preoccupano poi le condizioni di Bernabé, che nella prima frazione di gara ha riportato un infortunio, mentre usciva palla al piede verso il centrocampo. Cambio immediato. Ora si attende di capire esattamente le condizioni del giocatore e i tempi di recupero per un giocatore sempre fondamentale nell’economia del gioco gialloblù.

LA CURIOSITÀ – Al Tardini è tornato un grande ex, sempre nel cuore dei tifosi crociati: l’allenatore del Genoa Alberto Gilardino, che anche già in altre volte ha ricordato il suo affetto per Parma.

Tre anni importanti, per lui, quelli in gialloblù. Da segnalare nel finale il debutto nel Genoa di Balotelli.

DALLA CURVA – Curva gremita, che ha sostenuto i crociati per tutta la partita, tra cori e sventolio di bandiere. Delusione alla fine e fischi.

Limitata la presenza dei tifosi del Grifone. In totale, poco più di 16mila gli spettatori.

c.s.