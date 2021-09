Il presidente Rossi e il delegato provinciale Spina al Bertolucci per il primo giorno di scuola del Quadriennale

Il Presidente della Provincia Diego Rossi e il Delegato provinciale alla Scuola Aldo Spina si sono recati stamattina al Liceo Bertolucci per salutare gli allievi dell’indirizzo quadriennale, e partecipare alla cerimonia di accoglienza agli studenti del primo anno.

I ragazzi del Quadriennale iniziano stamattina l’anno scolastico 2021 – 22, in anticipo di quasi due settimane sul resto della popolazione scolastica.

Il Presidente Rossi ha augurato buon lavoro ai ragazzi, ai loro insegnanti e al loro Dirigente scolastico Aluisi Tosolini e ha garantito l’impegno della Provincia per garantire loro una scuola sicura, funzionale e accogliente.