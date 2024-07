Il Prosciutto di Parma a Venezia alla Festa del Redentore

Il Consorzio del Prosciutto di Parma sarà presente quest’anno a Venezia alla Festa del Redentore che, con la sua tradizione lunga oltre 400 anni, è senza dubbio tra le celebrazioni più rappresentative e partecipate della città lagunare.

In occasione di questa ricorrenza, sabato 20 e domenica 21 luglio un’ampia area della Pescheria di Rialto, edificio iconico e cuore del Mercato di Rialto, sarà personalizzata a tema Prosciutto di Parma e ospiterà attività di intrattenimento e degustazione aperte a tutti.

In questo spazio i visitatori potranno assaggiare il Prosciutto di Parma sia al naturale che in abbinamento, assistere alle creazioni di un artista esperto in live sketching, lasciarsi trasportare dall’accompagnamento musicale di Dj set ed esibizioni live, ma anche condividere un ricordo social con un photobooth dedicato.

Celebrata ogni anno la terza domenica di luglio per ricordare la liberazione della città dalla peste nel 1577, la Festa Famosissima – com’è anche conosciuta la Festa del Redentore – attira decine di migliaia di persone, tra turisti e gente del luogo. Numerose sono le attrazioni per i visitatori nel weekend in cui si svolgono i festeggiamenti. Tra queste svettano, senza dubbio, i fuochi d’artificio che, nella serata del sabato, immergono il bacino di San Marco in un indimenticabile spettacolo fatto di luci, colori e riflessi.

Alla partnership con la Festa del Redentore si uniscono altre attività di valorizzazione del Prosciutto di Parma nella città di Venezia, sia presso una selezione di locali che esalteranno il prodotto nel momento dell’aperitivo, che con uno speciale vaporetto totalmente brandizzato Parma presente in laguna per tutto il mese di luglio.

“Siamo particolarmente felici di prendere parte ad un evento così significativo per la città di Venezia e per tutte le persone che accorrono da ogni parte del mondo per vivere l’atmosfera unica di questa Festa”, commenta Alessandro Utini, Presidente del Consorzio. “L’incontro tra il Prosciutto di Parma e le tradizioni e la cultura di questa città unica siamo certi che potrà creare suggestioni di grande valore, sempre all’insegna della distintività e dell’eccellenza”.

Eccellenza che rappresenta il fil rouge della nuova attività di comunicazione del Consorzio, con cui anche gli eventi sono coerenti: “Sempre un incontro eccellente” è infatti il titolo della campagna in corso in Italia, che ha l’obiettivo di evidenziare i valori di versatilità e naturalità del prodotto, uniti alla sua capacità di generare convivialità in qualunque contesto.

L’evento del Consorzio del Prosciutto di Parma presso la Pescheria di Rialto è in programma sabato 20 luglio, dalle 19.30 a mezzanotte, e domenica 21 luglio, dalle 11.30 a mezzanotte.