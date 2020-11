Il Prefetto di Parma, Antonio Lucio Garufi, ha accompagnato la Commissaria Fiamma Spena presso il Municipio per un saluto ufficiale al Sindaco Federico Pizzarotti.

Fiamma Spena si è insediata, su disposizione prefettizia, dall’inizio di Novembre, presso la SSICCA Stazione Sperimentale Per L’Industria Conserve Alimentari e Fondazione di Ricerca come Commissario Straordinario, per effetto dello scioglimento degli Organi della Fondazione SSICA.