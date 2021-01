Incontro Istituzionale tra il Procuratore della Repubblica D’Avino, il Questore Macera e i Dirigenti della Polizia di Stato

Importante visita istituzionale del Procuratore della Capo della Repubblica Alfonso D’Avino alla Questura di Parma.

Il Procuratore è stato accolto dal Questore, Dott. Massimo Macera, presso la Caserma Zizzi di Via Chiavari, una riunione che si è svolta nel segno della collaborazione tra Istituzioni dello Stato, rinsaldata e confermata dalle parole del Procuratore.

All’incontro, a testimonianza dell’unità della Polizia di Stato, vi erano non solo i Dirigenti della Questura, ma anche tutti i Dirigenti delle Specialità (Frontiera, Ferroviaria, Postale e Stradale), comprese tutte le articolazioni della Polizia di Stato della Provincia.

Il Signor Procuratore ha rimarcato la proficua e fattiva collaborazione tra Polizia di Stato e Magistratura che, in ambito di polizia giudiziaria ha consentito di trattare, delineare e concludere importanti e delicate indagini.

Il Dott. D’Avino ha inoltre inteso rimarcare l’importanza della collaborazione tra Forze di Polizia, capaci, unite, di mettere in campo ciascuna le proprie peculiarità e competenze, esprimendo tutta la forza dello Stato quando lavora unito.

Collaborazione, quest’ultima, che il Questore, in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha ribadito essere assolutamente presente anche nei tavoli in cui si affrontano delicati argomenti in tema di Ordine e Sicurezza pubblica.

Il Procuratore, al termine della visita in caserma ha voluto visitare la Sala Operativa della Polizia di Stato, dove gli sono stati mostrati tutti i dispositivi tecnologici a supporto degli Agenti nell’espletamento dei servizi di controllo del territorio.

Questura di Parma