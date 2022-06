Incontro pubblico in Pilotta tra “L’Altra Parma-Marco Adorni Sindaco” e i deputati di “Alternativa”

Giovedì 9 giugno sarà la volta di un altro grande appuntamento della nostra campagna elettorale: ci troveremo infatti alla Pilotta con gli amici deputati di Alternativa Francesco Forciniti e Francesco Sapia.

L’Altra Parma e Alternativa sono unite da un denominatore comune: la ferma decisione di ripristinare le garanzie costituzionali che i governi di questi anni folli hanno vergognosamente smantellato, per dare un futuro al nostro Paese e alle sue città. Acqua pubblica, sanità pubblica e servizi pubblici comunali rappresentano tutte quelle aree oggetto di politiche di privatizzazione e logiche neoliberiste, che non hanno fatto altro che aumentare la povertà e il degrado sociale.

In occasione del dibattito parleremo dei punti del nostro programma per agire sin da subito sui temi sopra presentati, mostrando il nostro modo di fare politica e ascoltando le istanze dei cittadini, per far ritrovare loro fiducia nella politica e nel futuro delle istituzioni. Per Parma sono necessarie misure urgenti e strutturali in campo sanitario, per supportare le aziende sanitarie che sono sotto assedio da diversi anni e garantire così i servizi sanitari essenziali per la tutela della salute e del benessere sociale.

Toccheremo anche il tema delle Baby gang che è la forma più evidente di degrado sociale, causata da anni di mancate politiche economiche, sociali e sostegni alle famiglie. Oltre al maggior controllo locale e repressione, è necessario investire sui giovani al fine di creare aggregazione, aumentare la conoscenza del territorio comunale e promuovere una cultura di legalità e convivenza.

L’Altra Parma – Marco Adorni Sindaco