Italia Viva Parma: “Viva il nostro Appennino”

Italia Viva Parma non va mai in vacanza. Il suo cantiere è aperto e continua il suo #Girolungo che sabato 1 agosto ha avuto come tappa il nostro splendido Appennino, in particolare Scurano nel comune di Neviano degli Arduini. Ascoltare, toccare con mano le problematiche di tutto il territorio: è ciò che è successo al tavolo di lavoro con gli amministratori locali, gli imprenditori e gli iscritti, tutti riuniti in una cornice paesaggistica mozzafiato.

L’incontro, organizzato da Giovanni Breschi, capogruppo di Italia Viva a Neviano degli Arduini e membro del coordinamento provinciale del partito, ha visto la partecipazione dei coordinatori provinciali Valentina Morestori e Francesco Zanaga. I presenti, hanno saputo sottolineare, in un clima disteso e collaborativo, di totale apertura e comprensione, le problematiche urgenti della zona della montagna, per tentare di arrivare a soluzioni e conclusioni possibili. Una tematica importante, ricordata da Gianni Cugini, è certamente quella dell’acqua e del riassetto idrogeologico.

Per Italia Viva questo è un tema che anche in provincia di Parma si deve portare al centro dell’agenda politica: serve una strategia che parta dalla gestione delle acque in montagna per mettere in sicurezza la pianura e le riserve idriche per le produzioni agricole. Ricordiamolo bene: Il futuro della nostra montagna rappresenta una sfida fondamentale per tutto il territorio. Altro punto su cui ci siamo soffermati è stato quello dei servizi e della burocrazia. La qualità della vita, infatti, deve essere garantita a partire dai servizi come le scuole, il benzinaio o la farmacia. In queste zone nulla si può dare per scontato, è necessario partire dalle fondamenta, dai servizi alle comunità.

Emerge con forza la necessità di dare un futuro alle imprese locali con la realizzazione di infrastrutture strategiche attraverso la digitalizzazione, la sburocratizzazione e migliori servizi. Importantissimo in merito l’intervento di Micheal Folezzani, titolare di Solar Energie (multiservizi che si occupa di energia rinnovabile ed impianti elettrici) che ha sottolineato che fare impresa in montagna si può, ma serve anche la volontà politica di dare prospettive concrete a chi investe e crea posti di lavoro. L’ assessore Marco Galloni ha richiamato il problema della burocrazia, in particolare, che emerge trasversalmente ma che in questi piccoli enti locali diventa ancora più gravosa data la mancanza di strutture organizzative adeguate. È stato un piacere ascoltare gli interventi di tutti i presenti e della candidata Sindaco alle prossime elezioni amministrative per il comune Palanzano, Caterina Pezzoni.