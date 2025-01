La Famija Pramzana premia il Conservatorio di Parma con la “Scarpètta Dòra” 2025

Nella giornata di Sant’Ilario alle ore 18 il Conservatorio di Parma parma riceverà la “Scarpètta Dòra” 2025, il massimo riconoscimento che la Famija Pramzana conferisce a un personaggio o a una realtà cittadina che abbiano contribuito a portare il nome di Parma in Italia e nel mondo.

La motivazione: “Per aver contribuito, attraverso i suoi maestri, a formare nelle varie discipline artisti di fama mondiale.”

“Direi che non c’era modo migliore di iniziare l’anno in cui festeggeremo il Bicentenario del Conservatorio!” dichiara Marco Ferretti, presidente del Conservatorio. “Ringrazio, in primis, la Famija Pramzana, nella persona del suo Presidente Claudio Cavazzini e della Vice Presidente Mirella Cenni, e tutti coloro che hanno proposto e votato di conferire questa onorificenza al nostro Conservatorio. Io avrò l’onore di ritirare questo attestato che va a tutti quei presidenti, direttori, docenti e studenti che in questi 200 anni hanno contribuito a creare la reputazione di cui oggi gode il Conservatorio – la stessa che la motivazione del premio riconosce!”.