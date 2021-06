La lunga estate calda di ManìnBlù: due riedizioni on line in luglio

ManìnBlù, dopo la felice uscita di “Macchianera” nel 2020 – disponibile sia su cd che on line – riporta all’attenzione del suo affezionato pubblico due album del primo periodo: “Astrofolk” del 2007 e l’omonimo “ManìnBlù” del 2011.

Il primo sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali dall’8 luglio prossimo.

Il secondo seguirà a 15 giorni di distanza: uscirà infatti il 22 luglio 2021.

Tutto questo grazie alla Cavelon Records, un’etichetta indipendente molto attiva.“Vogliamo ringraziare Alessandro della Cavelon Records, che ci permette di coronare un piccolo sogno, quello di rimettere in circolazione due album ormai difficilmente reperibili e ascoltabili, il primo perché ne abbiamo esaurito le copie, il secondo perché comunque il formato cd è ormai per pochi”.

Alberto Padovani parla a nome del collettivo che propone dal 2002 un’originale “musica d’autore mediopadana”.

“Siamo in uscita da un periodo difficilissimo per tutti e per molti motivi: anche la musica ne ha sofferto. Però, come accade nei periodi di maggiore crisi, dopo averci dato dentro con un nuovo album, che ha avuto una buona accoglienza, abbiamo trovato la voglia e la forza di fare sintesi del nostro percorso artistico. Se qualcuno volesse esagerare, possiamo inviargli gratuitamente l’opera omnia di ManìnBlù, con il prequel di AnOneMan e i progetti collaterali via WeTransfer …crediamo nel valore e nella forza della comunicazione, anche sul piano artistico”.