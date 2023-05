Langhirano, minaccia i vicini con una grossa roncola: denunciato un 46enne

Lite in un condominio di Langhirano, spunta fuori una roncola. E’ accaduto nei giorni scorsi quando una coppia, ha avuto una discussione con un altro condomino dello stabile, un 46enne albanese dato che, aveva parcheggiato l’auto all’uscita del cortile condominiale impedendo il passaggio.

Il marito bussato alla porta dell’uomo per chiedere di liberare l’uscita, in quanto doveva recarsi a fare la spesa, è stato aggredito verbalmente e, raggiunto il cortile il 46enne ha estratto dal portabagagli una roncola mostrandola ai due. La donna ha subito chiamato i Carabinieri che sul posto hanno verificato i fatti. Contattato il 46enne si è mostrato da subito collaborativo consegnando la roncola che è stata sequestrata. Al termine delle formalità l’uomo è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma