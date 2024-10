Langhirano, multati un ristorante e un negozio etnico per carenze igienico-sanitarie

I Carabinieri del Comando Stazione di Langhirano, coadiuvati da personale dei Carabinieri del N.A.S di Parma, hanno effettuato accertamenti finalizzati a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della corretta conservazione e somministrazione degli alimenti a tutela della clientela.

I controlli hanno interessato principalmente gli esercizi pubblici – ristoranti e street-food – presenti nel territorio del comune di Langhirano.

In uno degli esercizi controllati, sono state riscontrate, da parte dei Carabinieri del NAS di Parma, carenze igienico sanitarie per le quali i militari hanno contestato al responsabile dell’attività una sanzione amministrativa. Anche in un negozio di generi alimentari etnici, successivamente controllato, sono emerse irregolarità sulla normativa igienico-sanitaria. Il totale delle sanzioni comminate ammontano a circa € 2.000.

Le verifiche a tutela dell’intera collettività e dei lavoratori proseguiranno nei prossimi giorni.

Comando provinciale Carabinieri di Parma