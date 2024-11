Le idee di Civiltà Parmigiana su salute e benessere mentale

SALUTE è stato di totale benessere fisico, mentale e sociale. (Cit. OMS)

Obiettivo quindi è stare bene e di questo si deve occupare non solo la medicina ma anche la pubblica amministrazione che può aiutare a superare blocchi, fragilità e malessere delle persone, dai più giovani delle generazioni Z fino agli anziani.

Solitudine, depressione e stress accorciano lo stato di salute e longevità.

È per cui sempre più necessario mettere in campo volontà, idee, coordinamento anche in questo ambito per poter fare davvero la differenza.

Possibilità e parità di accesso ai servizi, attività sportiva, spazi verdi e parchi di qualità, luce e illuminazione adeguati, senso di sicurezza (fisico e mentale) sono elementi che fanno stare bene o male psicologicamente ed influiscono quindi sul benessere dei cittadini.

Di questo, di quali sono i fattori di rischio e quali quelli protettivi, del supporto ai caregiver, dei giovani e delle relative declinazioni e influenze su compiti e responsabilità di una comunità ma anche di un ente pubblico si è parlato oggi all’incontro organizzato da Civiltà Parmigiana all’Hotel Parma&Congressi con la dott.ssa Elena Pattini Psicoterapeuta che lavora attualmente nel Centro per adolescenza AUSL e diversi interventi di Associazioni locali.

Civiltà Parmigiana