L’Enza ha raggiunto la soglia rossa a Sorbolo. Chiuso il ponte. Cesari: “E’ una piena ordinaria”

Il torrente Enza ha raggiunto la soglia idrometrica di livello rosso a Sorbolo in seguito della piana in corso.

Il ponte sull’Enza a Sorbolo è stato chiuso.

“È in transito in queste ore la piena del torrente Enza a Sorbolo, con relativa chiusura del ponte. Trattasi di una piena ordinaria, i cui livelli non destano preoccupazione, poiché lo scioglimento delle nevi in Appennino è avvenuto in maniera constare e diluita nell’arco della giornata di ieri” scrive il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari.