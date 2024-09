Lite tra padre e figlia a Fidenza: l’uomo estrae una pistola, denunciato

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fidenza, alcuni giorni fa, è intervenuta all’interno di una ditta della cittadina borghigiana, a seguito di una segnalazione al 112, dove si chiedeva l’intervento dei Carabinieri poiché era in corso una discussione tra due persone, che stava degenerando.

Inviata immediatamente una gazzella sul posto, i militari si sono trovati davanti una lite tra un uomo, 77enne, e una donna 59enne. L’uomo, oltre a minacciare la donna ripetutamente, aveva in mano una pistola apparentemente vera.

Visti i Carabinieri, per non incombere in conseguenze che sarebbero potute essere tragiche, il soggetto ha spontaneamente consegnato l’arma agli operanti che, anche se priva di tappo rosso, hanno appurato essere una scacciacani.

Riportata la calma e sedati gli animi i Carabinieri hanno escusso i presenti ricostruendo quanto accaduto; la lite, nata per motivi economici, era avvenuta tra padre e figlia.

Repertata e sottoposta a sequestro la scacciacani, i Carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi probatori e trasmessi, senza ritardo, alla Procura della Repubblica di Parma, dove il 77enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato per minaccia e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma