L’on Foti (FdI) a Borgotaro: proposte e impegni concreti

L’on. Tommaso Foti a Borgotaro per rispettare il voto del 25 settembre.

Le percentuali ottenute da Fratelli d’Italia nei comuni della Montagna Emiliana hanno avuto una media del 34 % con punte nei comuni della Valtaro Valceno, oltre il 42-43% ad Albareto, Bardi, Compiano. E l’on. Foti sa bene che non si possono tradire le attese.

In un salone letteralmente gremito, ha introdotto i lavori il Coordinatore Provinciale Federico De Belvis, il quale ha messo in risalto il buon lavoro svolto dai Circoli di Fratelli d’Italia della Montagna, nei cui comuni – è questo il pensiero anche della Responsabile Enti Locali, Nicoletta Napoli – ci sono buone prospettive, alle prossime tornate elettorali, di presentare liste competitive con programmi concreti e vincenti. E sul programma si è soffermato Rodolfo Marchini, Responsabile Regionale alla Montagna, il quale ha evidenziato l’ emergenza prioritaria della Montagna, che richiede una Legge Quadro dove inserire la fiscalità di Vantaggio a favore delle attività produttive, gli investimenti per le Infrastrutture (Pontremolese) e il sostegno ai servizi, in primis quelli sanitari (Ospedale di Borgotaro) e scolastici.

L’on. Tommaso Foti, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha puntualmente sottolineato il lavoro già fatto nei cinque mesi di questa legislatura sia sulla fiscalità di vantaggio, sia sul Punto Nascita, sia sulla Pontremolese.

Si è dichiarato poi in piena sintonia con la richiesta di riprendere la progettazione degli invasi (dighe di Vetto e di Armorano). Sulla necessità di finanziare le strade di Fondovalle e i collegamenti intervallivi, specialmente tra la Valceno e la Valtaro, ha chiamato in causa le competenze della Regione Emilia Romagna, e della Provincia di Parma, finora piuttosto assenti.

I Sindaci di Solignano (Lorenzo Bonazzi) e Terenzo (Danilo Bevilacqua) unitamente ai consiglieri comunali di Borgotaro (Delmaestro Cristiano e Delgrosso Fabio) di Bardi (Boccacci Luigi) e di Tornolo (Lusardi Samuele) hanno chiesto l’appoggio dell’on. Tommaso Foti nella loro, spesso difficile, attività di amministratori. Propositivi poi gli altri interventi, quello del Presidente del Circolo FdI di Bedonia, Fausto Moglia, e quelli di Corrado Mansanti, Enrico De Micheli, Roberto Bianchi, Marco Franchi e Antonio Rositano.

A tutte le richieste e ad ogni quesito l’on. Tommaso Foti ha voluto dare puntuali risposte, così come ha preso nota attentamente delle istanze che gli sono state indirizzate. Il suo impegno è quello di rispettare le promesse e di tradurle in fatti concreti, convinto che le Terre Alte meritino molto di più di quanto hanno ottenuto finora e altresì fiducioso che possano davvero trasformarsi da problema a vera e importante risorsa.

Gli organizzatori dell’incontro, il Coordinatore Provinciale, Federico De Belvis, e il Presidente del Circolo Valtaro Valceno, Rodolfo Marchini, nel rivolgere un ringraziamento ai tanti presenti e ai rappresentanti delle categorie economiche (Coldiretti, Confartigianato), hanno dichiarato la loro soddisfazione per questa riuscitissima iniziativa, molto partecipata e ricca di contenuti politici e progettuali.