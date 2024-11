Lori (Pd): Edilizia scolastica, dalla Regione 62 interventi per le scuole di Parma

“Negli ultimi cinque anni a Parma e provincia, la Regione ha avviato 62 gli interventi di edilizia scolastica, per oltre 51 milioni di euro’. Lo dice l’assessore regionale Barbara Lori, candidata consigliera del Pd alle prossime elezioni del 17 e 18 novembre.

“Nelle scuole i nostri figli trascorrono una buona parte della loro giornata. Per questo motivo devono essere moderne, sicure, accoglienti, attrezzate per i disabili, con dotazioni tecnologiche. Luoghi di vita oltre che di apprendimento. Sul territorio regionale sono stati 565 gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della Regione, con risorse proprie, fondi Pnrr e risorse degli enti locali per un valore complessivo di 572 milioni di euro”.

“Non solo interventi ma anche condivisione e ripensamento degli ambienti scolastici, partendo dalle esigenze degli studenti: ‘Spazio all’educazione linee guida per le scuole dell’Emilia-Romagna’ – spiega Lori – è un progetto di partecipazione e co-progettazione dal basso per la scuola del futuro. Centinaia di cittadini hanno partecipato ai tavoli di lavoro fornendo proposte e suggerimenti utili a ridisegnare gli spazi scolastici, secondo le più avanzate teorie educative”