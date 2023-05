Luca Musile Tanzi (Liberamente Salsesi): “Fra i nostri obiettivi, una Salso più accessibile”

“Mobilità ed accessibilità di Salsomaggiore e delle sue frazioni devono essere al centro di un dibattito che deve essere aperto dalla futura amministrazione comunale con gli enti pubblici e privati che si occupano di trasporti. L’apporto che ci darà il Ministero delle Infrastrutture è fondamentale, ma occorre ragionare anche con Provincia, Regione e comuni limitrofi per migliorare i servizi di collegamento. Una città che si prepara a ricevere oltre 200mila presenze all’anno con l’indotto del turismo termale e del benessere deve essere facilmente raggiungibile e avere servizi all’altezza”, afferma il candidato sindaco Luca Musile Tanzi che nei giorni scorsi ha parlato della questione legata ai trasporti anche con il Ministro Salvini.

Tra i punti del programma della coalizione di Liberamente Salsesi, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, c’è l’apertura di un tavolo con Ferrovie dello Stato e Regione per migliorare la tratta ferroviaria che collega Salsomaggiore: “Bisogna intervenire con una modifica degli orari attuali, per migliorare la fruibilità delle coincidenze da Fidenza e poi provare ad ottenere un collegamento diretto con Milano e con Parma, quest’ultimo anche con una metropolitana leggera”.

Una seconda necessità è quella di realizzare nuovi parcheggi gratuiti, identificando aree che possono essere comode e funzionali anche per le attività commerciali. “Non dobbiamo dimenticarci – conclude Musile Tanzi – della mobilità sostenibile: il settore del cicloturismo oggi è in continua crescita e servono infrastrutture, come le piste ciclabili, che siano sicure ed efficienti anche di collegamento con le frazioni, per creare una rete turistica che non sia solo sul capoluogo ma anche nelle nostre bellissime colline”. Nel programma depositato anche l’istituzione di un servizio di biciclette ed e-bike in sharing e colonnine per la ricarica sia dei veicoli che delle biciclette elettriche.