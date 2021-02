Maltrattamenti continui verso la moglie: scatta la misura cautelare di allontanamento dal domicilio per un 45enne di Colorno

In data 6 febbraio 2021, i Carabinieri, coordinati dalla locale Procura (P.M. dott.ssa Daniela Nunno), hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal GIP del Tribunale di Parma (Giudice Dott. Sara Micucci), nei confronti di un 45enne, operaio, coniugato, indagato per il reato di “maltrattamenti in famiglia aggravati e di lesioni aggravate”, perché con condotte reiterate, avrebbe sottoposto a ripetuti maltrattamenti psicofisici la propria coniuge.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata dalla donna nei giorni scorsi presso la Stazione Carabinieri di Colorno.

La vittima, dopo mesi di paura, formalizzava accurata denuncia scritta, in cui puntualizzava ed evidenziava le numerose vessazioni, maltrattamenti e lesioni traumatiche, subite nel tempo ad opera del coniuge convivente.

Invero la donna ha raccontato le continue sopraffazioni di cui sarebbe stata vittima ad opera del marito, le offese, i maltrattamenti, le minacce, nonchè le violente ed immotivate scenate di gelosia, spinte al punto da costringerla a non uscire più di casa o ad avere il terrore di incontrare altre persone: tutto ciò senza mai avere avuto sino a questo momento il coraggio di riferirle a terze persone per paura di ritorsioni fisiche e psicologiche e, soprattutto, per proteggere i figli minorenni.

La donna e i suoi bambini, terminata la denuncia, sono stati immediatamente indirizzati in idonee strutture antiviolenza, anche grazie ai servizi socio-assistenziali attivati nell’immediato dai Carabinieri.

Le successive indagini, tempestive, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del marito, tanto che il Giudice per le Indagini Preliminari, alla luce degli elementi raccolti, e dei riscontri effettuati, ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, cui hanno dato esecuzione i militari della Stazione Carabinieri di Colorno.

Il Procuratore della Repubblica dott. Alfonso D’Avino