Marsico, Carrillo e Oluboyo espongono la bandiera della Palestina dal Municipio: “E’ un atto dovuto”

I consiglieri comunali del Pd Marsico, Carrillo e Oluboyo hanno esposto la bandiera della Palestina su una finestra del Municipio e hanno inviato la seguente nota:

____

L’attenzione non deve calare. Esporre la bandiera della Palestina è un atto dovuto: non possiamo rimanere indifferenti rispetto alla continua violazione dei diritti umani.

La corsa agli armamenti che osserviamo non può essere la strada. Occorre un nuovo movimento per la pace e il disarmo.

La mobilitazione dei giovani nelle università di tutto il mondo ci fa sperare che il sogno di un pianeta senza guerre non sia sopito.

La nostra generazione deve ritornare a pronunciare parole nette: no alle guerre.

Da più di settant’anni è presente un conflitto tra due stati: uno che viene riconosciuto dalla comunità internazionale e l’altro no.

Siano i partiti e la società civile a riempire le piazze per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina e un corale cessate il fuoco per fermare il genocidio e costruire le condizioni per una pace tra popoli.

Alicia Carrillo

Victoria Oluboyo

Manuel Marsico