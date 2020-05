Mascherine, continua fino al 31 maggio la distribuzione in farmacia

C’è tempo fino al 31 maggio per ritirare nelle farmacie della città le mascherine messe a disposizione dei cittadini dal Comune nelle due distribuzioni delle ultime settimane: un totale di 6 dispositivi per ciascun appartenente alle fasce deboli e 2 per tutti.

Solo nella settimana scorsa sono stati consegnati 70 mila DPI mentre, da inizio emergenza, la distribuzione complessiva di mascherine gratuite ai cittadini supera le 220.000 unità.

La distribuzione continuerà fino alla fine del mese con le solite modalità, l’applicativo in uso alle farmacie filtrerà automaticamente i criteri di assegnazione delle mascherine ed il numero dei presidi che ciascuno potrà ritirare.

Si ricorda che appartengono alle “fasce deboli”: persone dai 65 anni in su; beneficiari dei buoni alimentari (tutti quelli che hanno presentato una domanda accettata o in fase di validazione); beneficiari di Contributi economici 2020; cittadini che hanno ottenuto reddito di cittadinanza; coloro che fruiscono di benefici per farmaci di fascia C; cittadini in carico al servizio sociale con tipi supporto economico; cittadini in carico al servizio sociale con tipo di intervento generico che comprende servizi sociali professionali; cittadini in carico al servizio sociale con prestazioni assistenza domiciliare.

Stesso criterio di assegnazione anche per disabili, certificati L 104/92 e comunque con invalidità civile superiore al 45 per cento.

In questo caso sarà sufficiente per la persona con disabilità (o la persona incaricata di richiedere la mascherina) presentarsi in farmacia con la tessera sanitaria e la certificazione di handicap o di invalidità e registrare l’avvenuta consegna.

E’ consentito il ritiro per delega purché il richiedente sia munito del tesserino sanitario dell’avente diritto e del certificato per i casi sopra precisati, in particolare per disabili e soggetti con invalidità.