Medesano, calci e pugni al direttore sportivo della squadra avversaria: denunciato un 60enne

Tensioni al termine di una partita del campionato di promozione fra dirigenti sportivi

*******

I Carabinieri di Medesano nei giorni scorsi hanno denunciato un 60enne fidentino per lesioni personali, avvenute nell’ambito di una gara calcistica del campionato di promozione.

L’uomo, in qualità di dirigente-accompagnatore di una squadra di calcio, iscritta al campionato di promozione, al termine di una partita sul campo della “asd futura fornovo medesano”, stava rientrando nella zona degli spogliatoi, quando ha incrociato il direttore sportivo della squadra di casa, che lo ha chiamato in disparte. Poi, senza alcun apparente motivo, secondo le dichiarazione del querelante, lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni, finchè non sono arrivate altre persone a separarli.

La vittima dell’aggressione ha riportato lievi lesioni, per cui è stato medicato e giudicato guaribile in7 giorni e successivamente ha presentato querela. Gli accertamenti dei Carabinieri, attraverso le testimonianze raccolte e le dichiarazioni della vittima, hanno consentito in breve tempo di individuare l’aggressore, che è stato denunciato per lesioni personali e segnalato all’Autorità amministrativa per l’eventuale misura del DASPO alle manifestazioni sportiva che lo potrebbero tenere lontano dai campi di gioco.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma