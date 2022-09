Minore di origine straniera deferito all’Autorità Giudiziaria per aver fornito false generalità

Presso il Comando di Via del Taglio, nel pomeriggio di ieri, si è presentato un giovane di origine straniera dichiarando la minore età, di essere sprovvisto di documenti e di essere solo in Italia. Il giovane chiedeva di essere accolto dopo essere sbarcato a Lampedusa qualche giorno fa ed aver raggiunto Parma in treno. Gli agenti, dopo aver verificato che il ragazzo godesse di buona salute e grazie ai rilievi foto-dattiloscopici, hanno rilevato, invece, che il minore era già presente in territorio italiano da alcuni mesi, aveva fornito false generalità e che, dal mese di Luglio, si era arbitrariamente allontanato da una struttura di accoglienza della provincia di Agrigento.

Terminate le procedute di rito, il ragazzo è stato ai servizi sociali del Comune di Parma e collocato in un contesto protetto, ma è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria minorile per le false dichiarazioni rese in merito all’identità personale.