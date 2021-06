Montechiarugolo: denunciati quattro minorenni per lancio di sassi contro le auto in transito

A conclusione attività d’indagine i Carabinieri della Stazione di Monticelli Terme, hanno identificato e denunciato alcuni giovani che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di episodi che hanno determinato un grave allarme sociale. I quattro, nel periodo compreso tra il 29 maggio ed il 3 giugno, hanno lanciato sassi contro le autovetture in transito in Via Garibaldi di Montechiarugolo, creando un grave pericolo per l’incolumità delle persone e della circolazione stradale nonché, provocando in due occasioni dei danni. Il 29 maggio, intorno alle ore 23, la prima segnalazione, giunta al numero di pronto intervento 112 della Compagnia Carabinieri di Parma. L’autista coinvolto ha denunciato, alla pattuglia giunta sul posto, che mentre percorreva la via ha rallentato in prossimità di un segnale stradale mobile ed è stato colpito da un sasso di medie dimensioni, rinvenuto all’interno dell’abitacolo, che mandava in frantumi il finestrino. Anche la sera del 3 giugno alla stessa ora e via altra autovettura veniva colpita nella parte posteriore da un oggetto che frantumava il finestrino.

L’attività d’indagine ed informativa da parte dei Carabinieri della Stazione, ha consentito di individuare uno dei possibili autori. Convocato in caserma, accompagnato dai genitori, dichiarava che faceva parte del gruppo e che loro stessi avevano posizionato il cartello stradale, preso da un cantiere, al centro della carreggiata per far rallentare le autovetture e renderle bersagli migliori così da provocare il maggiore danno possibile. Tutti gli altri di seguito sono stati convocati ed hanno ammesso le loro colpe. I quattro, tutti di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Bologna per danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma