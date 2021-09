“Musica con vista”: violoncelli al Castello di Montechiarugolo, chitarra e archi nel chiostro di S. Uldarico

Farà tappa a Parma “Musica con vista” : l’originale festival che unisce l’Italia della grande musica, con concerti cameristici all’aria aperta nei luoghi più suggestivi del Paese, da Trento a Palermo.

Appuntamento giovedì 2 settembre 2021 alle ore 21.15 presso il Castello di Montechiarugolo , a venti chilometri da Parma e da Reggio Emilia: un imponente maniero medievale immerso nel verde, che all’interno delle possenti mura merlate racchiude eleganti giardini e camminamenti che affacciano su un panorama mozzafiato. Protagonista sulla scena On the Bridge Cello Ensemble , creato nel 2019 all’interno della classe di violoncello del Maestro Stefano Cerrato . Insieme con lui, sette giovani e brillanti violoncellisti in carriera: Benedetta Giolo, Sara Merlini, Lucia Molinari, Emanuele Rigamonti, Alessandro Brutti, Matteo Vercelloni, Simone Ceppetelli . In programma musiche originali per otto violoncelli, o adattate per questo singolare organico, di: Gioacchino Rossini, Wilhelm Fitzenhagen, Krzysztof Penderecki, Luigi Forino, Richard Strauss, A Capella Boğaziçi, Joaqín Rodrigo, George Gershwin, Burt Bacharach, José Elizondo, Heitor Villa-Lobos .

La successiva tappa parmigiana sarà giovedì 9 settembre, sempre alle ore 21.15 , ma questa volta nell’antico oratorio della Chiesa di Sant’Uldarico , preziosa testimonianza di architettura monastica nel cuore della città di Parma. A suonare sotto le stelle sarà Giampaolo Bandini , considerato tra i migliori chitarristi classici italiani sulla scena internazionale, insieme con il Chaos String Quartet , quartetto d’archi formato da giovani e talentuosi musicisti che condividono l’intento di “esplorare gli estremi, correre rischi e accogliere l’imprevedibile”: Susanne Schäffer (violino), Eszter Kruchió (violino), Sara Marzadori (viola), Bas Jongen (violoncello). In programma: il Quintetto n. 1 per chitarra e archi di Luigi Boccherini, il Quartetto n. 12 “Quartettsatz” di Franz Schubert, il Quintetto op. 143 per archi e chitarra di Mario Castelnuovo-Tedesco .

Entrambi i concerti sono organizzati dalla Società dei Concerti di Parma nell’ambito del festival “Musica con vista” del Comitato Amur con Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italiane.

Per accedere ai concerti è necessario essere in possesso del Green Pass .

La biglietteria aprirà un’ora prima del concerto nel luogo dello spettacolo.

BIGLIETTI: Intero 9€, Ridotto Soci 7€, Ridotto Studenti 5€.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Società dei Concerti di Parma

Tel. 0521/572600 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13) www.societaconcertiparma.com