Natale di luce a Busseto: domenica si accendono le luminarie

Si accenderanno domenica 29 novembre le luci natalizie di Busseto, in anticipo di qualche settimana rispetto agli anni scorsi per far sì che la luce e gli addobbi natalizi portino speranza e felicità in un periodo non facile, minato dall’emergenza sanitaria. L’installazione delle luminarie, a cura della Proloco di Busseto, prevede 1500 metri di catenarie in via Roma e la proiezione in Piazza Verdi di alcune frasi di Natale di Giovannino Guareschi; sulla Rocca Municipale – infine – un Lumen proietterà un video mapping.

“Questo – spiega il presidente della Proloco Manuel Comati – è stato un anno duro per tutti quanti, e in questo periodo buio, ci siamo impegnati affinché, sia un Natale un po’ più “leggero” e luminoso per tutti. Le luminarie su via Roma simuleranno un pentagramma, in onore del Maestro Giuseppe Verdi: chi percorre la via avrà la sensazione di far scorrere uno spartito musicale. L’omaggio alla nostra Busseto prosegue in Piazza Verdi, con la proiezione delle frasi di Guareschi. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per il sostegno e l’Associazione Amici di Verdi per la collaborazione”.

“Cerchiamo di alleviare il buio di questo periodo illuminando il centro storico di Busseto a festa, nella speranza di poter regalare a tutti i nostri concittadini un Natale un po’ più sereno. Le luminarie su via Roma – dichiara l’assessore Stefano Capelli – sono un segnale di speranza: per quest’anno non sarà possibile organizzare eventi in presenza per celebrare il Natale e per questo motivo come Amministrazione abbiamo pensato di investire sull’illuminazione del Centro Storico. A ciò seguirà anche un video dei nostri commercianti, sulle pagine social del Comune già dai primi di dicembre, che ci invitano ad acquistare da loro i regali di Natale per risollevare l’economia locale ed uscire tutti insieme da questo brutto periodo”.

L’atmosfera natalizia di Busseto sarà completata dall’installazione del presepe sul Sagrato della Collegiata di San Bartolomeo e dall’albero – di sei metri – ricoperto di luci.