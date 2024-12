Natale in Vetrina Crociata, venerdì 20 dicembre il nuovo coupon

Sono ancora tanti i progetti da presentare: i venti partecipanti al concorso Natale in Vetrina Crociata, ideato dall’associazione I Nostri Borghi in collaborazione con Parma Calcio 1913 e Ascom, hanno dato il meglio di sé per vincere i premi in palio.

La scuola di musica Goitre, in via Saffi 30, espone nella propria vetrina un omaggio al ritorno della squadra in serie A, festeggiata da un violoncello del 1912 contornato da una lettera A gialloblù: pochi mesi di differenza passano fra la nascita della squadra e quella dello strumento musicale ma entrambi hanno una lunga vita e tante storie da raccontare.

Si chiama invece «Il pianeta gialloblù» l’allestimento proposto dagli alunni delle classi quarte dell’Istituto De La Salle presso Moda Uomo Fermati, in via Copelli 97B, che così descrivono l’idea sviluppata: «grazie a una magica slitta sono approdati su un pianeta sconosciuto e disabitato. Hanno deciso di donargli una nuova vita piantandovi alberelli adornati da palline… gialloblù. Sul pianeta ora sventola la bandiera Crociata». In ogni vetrina figura in bell’evidenza la maglia bianco crociata del Parma Calcio 1913, come regolamento vuole.

Diventato tradizione natalizia, Natale in Vetrina Crociata unisce fantasia, sani valori da coltivare nella competizione sportiva come nella vita, collaborazione fra commercio e realtà cittadine.

Chi volesse fare un tour delle vetrine troverà gli indirizzi nei coupon pubblicati sulla Gazzetta di Parma ogni martedì e venerdì fino al 12 gennaio 2025, da utilizzare per esprimere le proprie preferenze, ritagliare e consegnare in uno dei negozi partecipanti, oppure scorrere la gallery fotografica sul sito www.inostriborghi.it e sulla pagina Facebook dell’associazione.

Come sempre si ringraziano i meritevoli sostenitori: Cerb Tardini, Galloni Costruzioni, Valenti 1948, Sanitaria Baialuna, Archimmagine, Studio Radiologia Pasta, Centro Medico Spallanzani.