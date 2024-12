Natale senz’auto in città: bus gratis e servizi potenziati nei weekend di dicembre

Il Comune di Parma, in accordo con le associazioni di categoria dei commercianti e in collaborazione con TEP e SMTP, ha definito una serie di interventi per facilitare l’accesso alla città senza auto durante il periodo prenatalizio. L’obiettivo è offrire una mobilità più comoda, sostenibile e accessibile, favorendo il trasporto pubblico nei momenti di maggiore afflusso alle attività commerciali del centro.

Due domeniche di autobus gratuiti

Nelle domeniche dell’8 e del 15 dicembre l’utilizzo di tutti gli autobus urbani sarà completamente gratuito per l’intera giornata. L’iniziativa, dunque, va oltre quelle che erano state le agevolazioni disposte negli anni scorsi, quando l’accesso ai servizi era possibile con la validazione di un biglietto di corsa semplice che restava valido per tutto il giorno. In questo caso la gratuità è completa, allo scopo di disincentivare al massimo l’uso dell’automobile e ridurre il traffico verso il centro, rendendo lo shopping natalizio più facile, libero da ogni costo di viaggio e di parcheggio.

Potenziamento del servizio domenicale

Per le tre domeniche precedenti al Natale (8, 15 e 22 dicembre), TEP potenzierà il servizio delle linee 3, 5 e 7, che avranno frequenza intensificata. Le corse aggiuntive delle 3 linee potenziate saranno effettuate con bus autoarticolati, per garantire maggiore capienza e comfort di viaggio e rispondere al previsto aumento della domanda di servizio.

Va evidenziato inoltre che rispetto agli scorsi anni il servizio domenicale prenatalizio risulterà più frequente e capillare, grazie agli interventi introdotti fin da settembre:

le quattro linee urbane più utilizzate ( 1, 5, 7 e 13 ), infatti, hanno ora una frequenza base di 20 minuti , anziché i tradizionali 30 minuti degli anni precedenti;

), infatti, hanno ora una , anziché i tradizionali 30 minuti degli anni precedenti; Il servizio domenicale è stato esteso anche a quattro frazioni, San Prospero, San Pancrazio, Eia e Roncopascolo. In particolare, Eia e Roncopascolo fino a quest’anno non avevano alcun collegamento al centro nei giorni festivi mentre oggi dispongono di una corsa all’ora della linea 12. Da San Prospero e San Pancrazio, invece, la domenica si può raggiungere la città con la linea 3.

“Lo scorso anno i nostri bus hanno avuto quasi 31 milioni di passeggeri nell’area urbana, che hanno percorso 6,7 milioni di chilometri. Numeri straordinari, che vogliamo fare crescere ancora, convinti come siamo che il trasporto pubblico sia elemento essenziale per una città più sicura e sostenibile. Come Amministrazione siamo infatti impegnati per renderlo sempre più accessibile, capillare e competitivo, al fine di migliorare la qualità della vita urbana. Gli interventi di potenziamento del servizio domenicale e l’estensione delle linee verso le frazioni rappresentano un passo concreto in questa direzione, dimostrando il nostro impegno per una mobilità pubblica ancora più efficiente, al servizio di tutti i cittadini” ha dichiarato l’assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma Gianluca Borghi.

Aggiunge il presidente di TEP Roberto Prada: “Con queste iniziative rimarchiamo il nostro ruolo al servizio della città, soprattutto in un periodo in cui il centro vive momenti di grande afflusso. Queste iniziative sono pensate per agevolare i cittadini nei loro spostamenti e migliorare la qualità della vita urbana, riducendo il traffico e l’inquinamento”.

Informazioni dettagliate sui potenziamenti dei servizi sono disponibili sul sito www.tep.pr.it.