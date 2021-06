Neviano: arrestato un giovane evaso dai domiciliari per far del male alla madre

Nella serata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Neviano e Traversetolo hanno arresto un 24enne per evasione. L’interessato posto agli arresti domiciliari a casa del padre a Neviano, alle ore 20, è uscito con l’autovettura del genitore con l’intento di raggiugere l’abitazione della madre a Parma per usarle violenza, come più volte minacciato. La madre avvisata dall’ex marito dell’incombente pericolo, ha subito informato attraverso il numero d’emergenza 112 i Carabinieri.

La Centrale Operativa ha immediatamente inviato una pattuglia a vigilare l’abitazione della donna mentre le altre sono state dislocate lungo il probabile percorso che il giovane avrebbe dovuto effettuare per raggiungere la città. Alle 20.50 i Carabinieri delle Stazioni di Traversetolo e Neviano, in località Sasso hanno individuato la Fiat Panda con a bordo il giovane. Fermato e perquisito è stato condotto in caserma. Dopo le formalità di rito è stato arrestato per evasione e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma