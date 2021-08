Noceto: arrestata una donna per tentata estorsione

Alle ore 09.45 di ieri, un 36enne di Noceto, si è presentato presso gli uffici della Stazione carabinieri riferendo di aver smarrito il portafoglio, con all’interno la carta bancomat ed il codice pin della stessa, dopo averlo lasciato all’interno dell’autovettura di una ragazza conosciuta, poco prima, presso un bar di Fidenza. L’uomo, non riuscendo a contattare la donna ed a bloccare la carta ha chiesto aiuto al Comandante della Stazione per effettuare tale operazione. Bloccata la carta, non ha voluto sporgere denuncia di furto o di smarrimento perché fiducioso che la donna gli avrebbe riportato il portafogli.

Verso l’ora di pranzo la madre del 36enne, visibilmente agitata, riferiva al Comandante che il figlio aveva appena ricevuto una richiesta di denaro per poter riavere indietro il suo portafoglio indicando il luogo dell’appuntamento.

Immediatamente è stata inviata sul posto la pattuglia che, dopo aver raggiunto il parcheggio indicato si posizionava in Via Muroni in attesa dell’uomo.

Il 36enne, arrivato poco dopo, scendeva dal mezzo si avvicinava al finestrino lato guida ove si trovava la donna e dopo aver ricevuto l’ennesima richiesta di denaro, riferiva alla donna di non aver soldi. La donna, arrabbiatasi, riferiva che senza la consegna dei soldi non avrebbe restituito il portafoglio accendendo l’autovettura per allontanarsi.

I militari, approfittando della sagoma del veicolo dell’estorto, che fungeva da copertura, assistevano alla dinamica ed alla richiesta estorsiva, intervenendo poco prima che la donna si allontanasse.

La stessa, che non si era accorta dell’arrivo dei carabinieri scendeva dal veicolo dicendo loro: “CHE C’E’? HA PERSO IL PORTAFOGLI DAL BENZINAIO!”, risposta alquanto inaspettata atteso che nessuno ha posto specifica domanda al riguardo.

L’autovettura, una volta raggiunta la caserma, è stata perquisita ed il portafogli è stato rinvenuto nel portaoggetti della portiera.

Nel corso della redazione della denuncia, l’uomo riferiva ai militari che, in realtà aveva conosciuto la donna nella stessa mattinata presso il bar e che la stessa ha proposto un rapporto sessuale per la somma di 20 euro più 5 euro di rifornimento. Rifornimento pagato dalla donna con la carta bancomat dell’uomo dopo che lo stesso ha fornito il codice pin.

Temendo quindi che la stessa potesse effettuare prelievi di denaro e non volendo riferire quanto accaduto per vergogna, si presentava negli Uffici del Comando Stazione di Noceto al solo fine di bloccare la carta bancomat. Al termine delle formalità di rito la donna identificata in una 41enne residente a Fidenza è stata arrestata per tentata estorsione e posta agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

