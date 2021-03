Nuova vita per Reggiana Gourmet, Ronconi: “Per i cappelletti più famosi del nostro territorio è arrivato il tempo di cambiare passo”

Reggiana Gourmet, famosa per la produzione di cappelletti, pasta ripiena e pasta fresca da più di 30 anni, è pronta a cambiare passo.

La nuova proprietà è subentrata ufficialmente alla precedente gestione dal 24 febbraio 2021; Giovanni Ronconi, il nuovo volto alla guida dell’azienda, abbraccia la sfida con determinazione, passione ed entusiasmo: “In un momento straordinario non solo per il nostro Paese, ma per tutto il mondo, sono convinto che ognuno nel suo piccolo possa dare il proprio contributo, come singolo e come impresa. Reggiana Gourmet rappresenta non solo una sfida imprenditoriale, ma il luogo dove ricostruire la capacità di tramandare tradizioni del gusto uniche al mondo. Dopo una vita passata a costruire impianti per confezionare prodotti alimentari in tutto il mondo, sono finalmente pronto a scoprire cosa c’è dentro.”

Ronconi arriva da una carriera trentennale nel settore food packaging con la società Mectra Spa fino al Novembre 2018, per poi diventare Presidente e CEO del neonato gruppo che ha contribuito a far nascere EMS Spa, il quale raggruppava le società Emmeti Spa, Mectra Spa, Sipac Spa, Logik, Srl e Zecchetti Srl. Conclusa questa esperienza nell’aprile 2020, nell’autunno dello stesso anno decide di rilevare Reggiana Gourmet dall’ex proprietaria Elena Salsi, attraverso la controllata Girofood Srl. L’acquisizione è stata gestita dalla parte degli acquirenti dallo Studio Losi & Cavazzini, nella persona del Rag. Cavazzini Antonio, e dagli advisor legali Freshfields Bruckhaus Deringer di Milano con gli avvocati Luigi Verga e Barbara Degliesposti.

In netta opposizione alla precedente gestione, Ronconi dichiara: ”Ho intenzione di portare passione, non solo dentro ai nostri stabilimenti, ma sulla tavola di tutti i nostri clienti. Per il territorio che ci ospita, per le persone che fanno parte di questa azienda e che ogni giorno la rendono più grande. Siamo già al lavoro per costruire un piano industriale in grado di trasformare questa impresa in una vera e propria eccellenza del settore e del territorio emiliano-romagnolo”.

Reggiana Gourmet ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 8,5 MLN, in crescita rispetto all’anno precedente; nonostante Covid19 l’azienda consolida il proprio mercato e si inserisce positivamente nel trend più ampio che mostra come il consumo di pasta fresca, soprattutto nell’area di fruizione domestica, sia stato registrato in netto aumento già nel corso del 2020. Reggiana Gourmet produce infatti 2 MLN di kg di prodotto all’anno, suddivisi in 32 referenze che coprono sia formati e ripieni tradizionali, che ricette innovative pensate per un pubblico più giovane ed attento alle nuove tendenze del gusto. Reggiana Gourmet opera su 3 stabilimenti differenti per una metratura complessiva di 4000 mq.; 32 dipendenti e 10 agenti plurimandatari (di cui 8 sul territorio italiano e 2 su quello estero) ne completano il personale, vantando una età media di 40 anni ed una quota rosa pari a circa il 20% del personale addetto.

Il mercato principale è quello del Nord e Centro Italia, oltre un 10% di fatturato estero che si suddivide principalmente fra Francia e Spagna.

“Il mio obiettivo per Reggiana Gourmet? Aumentare il fatturato estero e la capacità produttiva dell’azienda, ampliando le linee produttive e l’offerta prodotti”, commenta Giovanni Ronconi. “Voglio esportare una storia, un prodotto e una tradizione legati all’Emilia Romagna, il posto dove si mangia meglio al mondo. Quando ho scelto questa società ho valutato per prima cosa il rispetto dei protocolli anti-Covid nelle linee di produzione: ampliare e stabilizzare l’azienda con tutto il buono che vi si trova è il mio obiettivo principale”.

Con nel cassetto ambizioni green da concretizzare con confezioni e materiali riciclabili, Reggiana Gourmet è pronta per una imminente evoluzione.