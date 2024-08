Nuovo marciapiede a Vicofertile

Nuovo marciapiede in via Roma a Vicofertile. Il Comune ha stanziato 150 mila euro per dare seguito al progetto, in capo a Parma Infrastrutture Spa.

L’intervento riguarda la messa in sicurezza dei pedoni tra l’incrocio con via Roma e via Bergonzi: verranno realizzati i marciapiedi sul lato est in modo da consentire il collegamento diretto tra la frazione e le abitazioni poste a sud di strada Martiri della Liberazione. L’intervento rientra tra quelli messi in campo dell’Amministrazione a beneficio della sicurezza dei pedoni che si muovono nella frazione.