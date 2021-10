Ospedale di Parma, Oncologia: Melissa Bersanelli Paladina italiana della salute

C’è anche Melissa Bersanelli, medico oncologo, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma tra i nuovi paladini italiani della Salute appena nominati a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, all’interno dell’evento “Premio Rectis Eques”.

La dottoressa Bersanelli, candidata su invito della Federazione italiana dei gruppi oncologici cooperativi (FICOG), ha ricevuto la nomina per uno studio sulla vaccinazione antinfluenzale nel paziente oncologico che ha disegnato e coordinato a livello nazionale e in particolare per i dati pubblicati all’inizio della pandemia in merito all’incidenza e gravità di COVID-19 in questa popolazione. Un estratto dei risultati della ricerca, già presentati a Congressi Nazionali e Internazionali, pubblicati recentemente su riviste scientifiche internazionali, è stato evidenziato nell’omonimo volume Paladini italiani della salute, presentato ufficialmente in occasione dell’evento.

Il riconoscimento consegnato dal professor Walter Ricciardi presidente del comitato scientifico, dall’editore Riccardo Dell’Anna, dalla presidente dell’Associazione Liber, Verdiana Dell’Anna e dal giudice Aldo Carosi, presidente del comitato d’onore, è infatti andato ai medici e ricercatori presenti nel volume come ringraziamento per il loro impegno a tutela della salute .

“Sono particolarmente onorata – precisa Bersanelli – che sia stato proprio il prof. Ricciardi a conferirmi questo titolo, poiché la ricerca scientifica per cui sono stata candidata riguarda uno studio per il quale proprio lui, in uno degli ultimi atti emessi prima del termine della sua presidenza, aveva accordato il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, per la rilevanza del tema e per il disegno multicentrico dello studio

“E’ una grande squadra quella dell’Oncologia di Parma – precisa Francesco Leonardi, direttore del reparto – composta da professionisti di alto livello che continuano a ricevere riconoscimenti in campo nazionale e internazionale per le loro ricerche, sempre con grande attenzione al paziente, alla prossimità di cura, al percorso ottimale grazie ai 9 Percorsi Diagnostici Terapeutici multidisciplinare che li vede coinvolti. La dottoressa Melissa Bersanelli è riuscita a coinvolgere tanti altri centri e professionisti su un lavoro scientifico innovativo e originale: perché il lavoro di squadra è sempre vincente e solo la ricerca consente giorno dopo giorno di mettere un mattoncino per migliorare la cura dei nostri pazienti”.

Lo studio INVIDIa-2 (INdicazione al Vaccino anti-Influenzale Durante Immunoterapia oncologica con inibitori dei checkpoint immunitari) ha coinvolto 82 centri oncologici italiani e arruolato più di 1200 pazienti e ha indagato non solo l’efficacia clinica della vaccinazione antinfluenzale in pazienti con tumore solido in stadio avanzato sottoposti a immunoterapia, ma visto il dilagare della pandemia già all’inizio dell’arruolamento dei pazienti ha evidenziato anche il significativo impatto clinico dato dalla COVID-19 sintomatica sui pazienti arruolati.