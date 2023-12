Ospedale di Vaio: il parcheggio ha 100 posti auto in più e una migliore viabilità

Terminati i lavori, il parcheggio del complesso sanitario di Vaio dell’Azienda Usl di Parma conta 100 posti auto in più. Salgono così a 847 gli stalli per cittadini e personale dipendente, con nuovi spazi per le neo mamme o donne in attesa e persone con disabilità.

L’intervento, che ha visto un investimento di quasi 170 mila euro, è stato anche l’occasione per riorganizzare la viabilità interna al parcheggio, con l’istituzione di alcuni nuovi sensi unici, con l’obiettivo di indirizzare i mezzi ad una migliore circolazione, sia in entrata, che in uscita. Nella piazza antistante l’ingresso dell’ospedale, al piano rialzato, possono circolare solo le auto provviste del contrassegno “disabili”, le ambulanze, i mezzi delle forze dell’ordine, le auto aziendali e il pronto bus.

“Con l’ampliamento e la nuova organizzazione del parcheggio migliora sensibilmente l’accoglienza per chi accede al complesso sanitario di Vaio: cittadini nostri utenti e loro accompagnatori, ma anche personale dipendente – afferma Andrea Deolmi, direttore del distretto di Fidenza – Confido che tutti vorranno contribuire al corretto utilizzo del parcheggio, così da garantire sempre la regolare circolazione dei mezzi a beneficio di tutti i fruitori”.

Si ricorda che l’area del parcheggio del complesso sanitario di Vaio è soggetta ai controlli da parte dei competenti servizi comunali che potranno comminare le sanzioni previste, in caso di violazione del codice della strada.